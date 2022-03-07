محاكمة رجل وزوجته حاولا تهريب (4) سبائك ذهب داخل (بشكير) طفلهما بالمطار





شرعت محكمة مكافحة الإرهاب (2) في محاكمة رجل وزوجته على ذمة اتهامهما بمحاولة تهريب (4) سبائك ذهبية للخارج عبر المطار ضبطت مخبأة داخل (بشكير) طفلهما.

ويواجه (الرجل وزوجته) الاتهام بمخالفة نصوص المواد (198/199) التهريب من قانون الجمارك السوداني لسنة 2010م، بجانب اتهامهما بمخالفة نص المادة (6/أ) من قانون لائحة التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 2013م، وذلك إبان ضبطهما في طريقهما للمغادرة خارج البلاد وبحيازتهما (4) سبائك ذهبية تزن (1.2) كيلو جرام مُخبأة داخل بشكير طفل حديث الولادة.

وكشفت شرطة الجمارك للمحكمة المنعقدة بمجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سر الختم عثمان، عن القبض على المتهمين بمطار الخرطوم الدولي إبان حضورهما للمطار في طريق مغادرتهما لخارج البلاد، ونبّهت الشرطة الى أنها وبتاريخ الحادثة حضر المتهمان الى مطار الخرطوم الدولي في طريق مغادرتهما الى خارج البلاد، وابانت الشرطة للمحكمة بانه وعند إخضاع المتهمين للكشف عبر جهاز (الاكس ثري) حاول الزوج المتهم الأول إيهام شرطة الجمارك وذلك عبر استلامه (بشكير) طفله الذي كان بحوزتهما أثناء مرور الزوجة المتهمة الثانية عبر جهاز التفتيش الإلكتروني واعادته لها بعد مرورها من جهاز الفحص، إلا ان منسوبي هيئة الجمارك اكتشفوا حركتي الزوج والزوجة غير الطبيعية وقاموا بإيقافهما على الفور وتم استلام (بشكير) الطفل منهما ووزنه لتكتشف سلطات الجمارك حينها بأن وزن البشكير غير طبيعي، لا سيما وزن البشكير في العادة يتراوح ما بين (30 – 40) جرامً، بينما جاء وزن البشكير المضبوط لدى المتهمين يفوق وزنة (1.2) كيلو جرام، ليتم بعدها تفتيش البشكير جيداً لتعثر السلطات بداخله على (4) سبائك ذهبية مخبأة بصورة احترافية، حينها أكدت الشرطة للمحكمة بأنه تم اقتياد المتهمين الزوج والزوجة لجهات الاختصاص وتدوين إجراءات بلاغ ضدهما بالحادثة واخضاعهما للتحقيق، وبعد اكتماله احيل ملف دعواهما للمحكمة للفصل فيه.

فيما قدمت شرطة الجمارك للمحكمة، حزمة من المستندات عبارة عن أمر بحجز المضبوطات، ومستندات أخرى تحدد معيار الذهب وقيمته بالسوق وفق شيخ الصاغة.

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة