شكوى الهلال .. الدوري الممتاز .. اللعب خارج الميدان





تقدم نادي الهلال بشكوى رسمية ضد فريق الأهلي الخرطوم لإشراكه حارسه احمد عبد العظيم في المباراة التي خاضها الفريقان في الدوري الممتاز رغم عدم قانونية مشاركته؛ هذا وقدم النادي، اعتراضه على خلفية تعاقد الأهلي الخرطوم مع اللاعب في فترة الانتقالات الاستثنائية الأخيرة، رغم أن اللائحة حددت الإعارة لتعاقدات الوطنيين، في وقت انضم الحارس لصفوف الأهلي العاصمى في صفقة انتقال حُر بعد شطبه من كشوفات المريخ.

التوم: اعتراض الهلال زاد اللاعبين قوّة

أعلن نائب رئيس الأهلي الخرطوم الفاتح التوم، عن أنّ موقف ناديه سليم 100%، بشأن مشاركة اللاعب أحمد عبد العظيم أمام الهلال الخرطوم في الدوري الممتاز.

هذا وأعرب الفاتح التوم، عن استغرابه من خطوة تقديم نادي الهلال لاعتراضٍ على مشاركة أحمد عبد العظيم في اللقاء، وأضاف “لا ندري في أيّ شئ تقدّم الهلال باعتراضٍ، ولكن هذا شأن يخصه”، وتابع: موقف نادينا سليم، والدليل مشاركته في اللعب، وأوضح التوم في تصريحٍات صحفية أنّ فريقه أدّى مباراة كبيرة أمام الهلال في الدوري الممتاز، لكنّهم افتقدوا درهم الحظ، وكشف الفاتح التوم عن أنّ خطوة نادي الهلال بتقديم اعتراضٍ ضد لاعب الفريق أحمد عبد العظيم، منح اللاعبين قوةً إضافية، وأردف تقديم الهلال لاعتراضٍ منح اللاعبين دفعة كبيرة ودخلوا أرضية الملعب من أجلّ الثلاث نقاط، لتأكّيد أحقيتهم بالصدارة، وشدّد الفاتح التوم، على أنّ منافسة الدوري الممتاز لهذا العام مختلفة للغاية، مبينًا أنّ هناك استقرارًا في البرمجة، وأردف استقرار البرمجة والتعاقد مع الساطع لترحيل الأندية في الموعد، زاد الاستقرار بالأندية والدوري الممتاز.

الهلال والأهلي يترقّبان

ومن المتوقع أن تنظر اللجنة المختصة بالشكاوى في الاتحاد العام لكرة القدم في الشكوى المقدمة من مجلس إدارة نادي الهلال ضد لاعب الأهلي الخرطوم أحمد عبد العظيم خلال الساعات القادمة تمهيداً لإصدار القرار في شأنها رسمياً.

صحيفة الصيحة