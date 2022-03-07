مع قرب حلوله.. 3 مشروبات رمضانية تقضي على الإمساك





يصاب بعض الأشخاص بالإمساك خلال شهر رمضان، ومع قدومه، يبدأ هؤلاء في البحث عن مُلينات ووصفات طبيعية تحميهم من الإصابة بآلام القولون والإمساك الشديد.

وعلى الرغم من أن الأطباء أكدوا أن الصيام لا يُسبب الإمساك، إلا أن الكثيرون يعانون منه طوال الشهر، وذلك بسبب العادات الغذائية الخاطئة التي يتبعها الأشخاص في رمضان.

ويتبع الكثير عادات غذائية خاطئة في شهر رمضان، ويربطون الشهر بالطعام والمشروبات والحلويات، مما يسبب زيادة في الوزن، وارتفاع مستوى السكر عند مرضى السكري، ومشاكل بالقولون، وبالطبع الإمساك

المصري اليوم