معالج نفسي.. محكمة أمريكية تعين كلبًا لتخفيف توتر ضحايا الجريمة





في الأونة الأخيرة، بدأت عدد من الدول الاستعانة بالكلاب داخل بعض المستشفيات ودور الأيتام وغيرها من الأماكن لتؤدي دور المعالج النفسي والقيام بمهمة الدعم العاطفي للنزلاء، لتضاف إليها مهمة جديدة بدلاً من مجرد التسكع في المنزل، والاعتماد عليها في المهمات البوليسية.

محكمة هولتون في مقاطعة أروستوك بولاية مين بالولايات المتحدة الأمريكية، قررت أن تسلك نفس النهج، بعد الاستعانة بجرو من فصيلة «لابرادور» يُدعى هوليداي في، للمساعدة في تخفيف التوتر عن كل شخص يحتاج إلأى ذلك، ضحايا الجريمة والأطفال المصابون بصدمات نفسية وغيرهم.

يقول تود كولينز، المدعي العام لمقاطعة أروستوك: «يمكن للكلب في قاعة المحكمة أن يقدم الدعم العاطفي لأي شخص».

المصري اليوم