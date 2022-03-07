شاهد بالصورة: المٌعلق الرياضي “سوار الذهب” يلتقي بصاحب “مديدة الحلبي” في مسقط رأسه





التقى المٌعلق الرياضي الشهير بقناة بي إن سبورت في قناة الجزيرة “سوار الذهب علي محمد” بصاحب “مديدة الحلبي” المؤثر الاجتماعي فائز الطليح ، في مسقط رأسه بشمالي السودان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمعهما معاً، أثناء قضاء الإعلامي “سوار الذهب” إجازته بمسقط رأسه بتنقسي الجزيرة، قادماً من العاصمة القطرية الدوحة.



وعُرف نجم السوشيال ميديا “فائز الطليح” من خلال مقاطعه التي لاقت انتشارا واسعاً للترويج لتناول “مديدة الحلبة”.

و سوار الذهب علي محمد، إعلامي ومُعلق رياضي سوداني، يعمل في قناة بي إن سبورت في قناة الجزيرة، وهو مُعدّ ومُنتج ومُقدم برنامج «عُمران» الذي ينقل واقع المُهجرين السوريين في شمال سوريا ومُعاناتهم.

الخرطوم: (كوش نيوز)