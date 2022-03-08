شاهد بالفيديو: الجبلية تغير (الاستايل) وتفاجئ رواد المواقع بنيولوك جديد





عادت المطربة المثيرة للجدل والحائزة على لقب ” الإمبراطورة ” عائشة الجبل إلى الساحه الفنية بعد فترة إنقطاع لم تكن طويلة خاصة بعد ظهورها في مقطع متداول وهي تبحر في مدح الحبيب المصطفى صل الله عليه وسلم.



وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد حصدت الجبلية إعجاب عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي خاصة بعد سماعهم لأغنيتها الجديده التي تحمل اسم “سكرك كيفن عشان احركو ليك” حيث قال بعض متابعها إنها وفقت تلك المرة في إختيار الأغنية ونالت الإعجاب والرضا من جمهورها فيما ذكر البعض الآخر لابد من الخوض في تجربة أغاني الإستماع والأغاني الرصينه ذات المعاني الجميلة حتي تكسب قاعدة جماهيرية عريضة تمكنها من المنافسة مع زميلاتها في الساحة.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)