جوجل يحتفل بـ اليوم العالمي للمرأة 2022 تقديرًا لدورها





أحتفل محرك البحث «جوجل» بـ اليوم العالمي للمرأة 2022 وغير شعارة على صفحته الرئيسية بفيديو متحرك يصف دور المرأة في المجتمع وخصوصا دور الأم في العمل والمجتمع.

يوم المرأة العالمي 2022 يأتي في الثامن من شهر مارس من كل عام، ليدلل ويوضح احترام وتقدير العالم لدور المرأة والأم في المجتمع.

ومن الجدير بالذكر أن في بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم.

بعد عقد اول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي والذي عقد في باريس عام 1945، يتم الاحتفال بهذه المناسبة في العالم كله.

ويذكرأن اتحاد النساء الديمقراطي العالمي يتكون من المنظمات الرديفة للأحزاب الشيوعية، وكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة العالمي رغم أن بعض الباحثين يرجح أن اليوم العالمي للمرأة كان على إثر بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في أمريكا.

أما في أماكن أخرى غالبًا ما يصحب الاحتفال بـ اليوم العالمي للمرأة سمة سياسية قوية وشعارات إنسانية معينة من قبل الأمم المتحدة، للتوعية الاجتماعية بمناضلة المرأة عالميًا.

اليوم السابع