تنظيم النهضة: اكتشفنا مخطط اتحاد كرة القدم مبكراً





قلل تنظيم النهضة من خطورة القرارت التي اتخذتها لجنة الانضباط في اجتماعها الماضي، وأشار التنظيم في بيان مختصر إلى أنه من وجّه أعضاءه الذين تم استدعاؤهم من قبل لجنة الانضباط بالمثول أمام اللجنة، وإفشال المخطط الذي رسمه أسامة عطا المنان بمعاقبة اعضاء اتحاد الجنينة لكرة القدم، غيابياً بعشرات السنوات بسبب عدم تكمن الذين تم استدعاؤهم من الحضور في الزمن الذي حددته اللجنة، وهذا ما جعل قيادة التنظيم يأمر كل الذين تم استدعاؤهم بالمثول أمام اللجان العدلية بالاتحاد العام لكرة القدم ونجحوا في إفشال المخطط الذي رسمه أسامة عطا المنان الذي كان يتواجد أثناء التحقيقات بين اعضاء اللجنة، بل ذهب إلى أبعد ذلك، وأعلن أن الدكتور حسن برقو رئيس التنظيم ستتم معاقبته بعشر سنوات، والقرارات التي صدرت في حق أعضاء اتحاد الجنينة لكرة القدم تم تمليكها لأعضاء لجنة التسيير التي كوّنتها مديرة إدارة الرياضة قبل يومين من إصدار القرار وتم توزيع القرارات عبر رسائل صوتية في قروبات (الواتس اب)، ويملك تتظيم النهضة هذه التسجيلات التي تُؤكِّد صحة ما ذهب إليه، وأن أسامة عطا المنان ليس لديه هَمٌّ سوى الانتقام من أعضاء اتحاد الجنينة والاتحادات التي صوّتت ضدهم في الانتخابات، وكشفت فساده المالي مع رفيقه د. معتصم جعفر، وأكد التنظيم أن جميع الاعضاء الذين تم إيقافهم من قبل لجنة الانضباط اليوم سيقومون باستئناف القرارات إلى لجنة الاستئنافات بالاتحاد لإبطالها وسيوصلون بالقضية في كل مراحل التقاضي الرياضي وسيدافع التنظيم عن عضويته بكل الطرق القانونية، وان اللعبة مكشوفة والقرارات كانت متوقعة والتنظيم متحسب لها.

صحيفة الصيحة