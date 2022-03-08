تحرير (27) من ضحايا الإتجار بالبشر





أعلنت الشرطة أمس، عن تحرير (27) شخصاً من إحدى اكبر شبكات الإتجار بالبشر بولاية القضارف الحدودية مع إثيوبيا.

وقالت الشرطة إن قوة من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية فرعية القضارف، تمكنت من تحرير (27) شخصاً من ضحايا تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر من قبضة أكبر شبكات التهريب التي تنشط بالولاية.

وقال مدير إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية بولاية القضارف العقيد شرطة شرفي عيسى في تصريح لـ(المكتب الصحفي للشرطة) بأن قواته تمكّنت من تحرير الضحايا من أحد أكبر شبكات الإتجار بالبشر وذلك إثر توافر معلومات لقواته تفيد بوجود شبكة إجرامية بصدد تهريب ضحايا مهاجرين والإتجار بالبشر من رعايا احدى الدول المجاورة، ونبه شرفي الى ان الشبكة حجزت الضحايا بإحدى القرى جنوب مدينة القضارف بمحلية القلابات الغربية توطئةً لتهريبهم إلى ولاية الخرطوم ومنها إلى احدى الدول العربية، موضحاً انه وبموجب ذلك تم تكوين فريق ميداني متخصص بإشراف مدير شرطة ولاية القضارف اللواء شرطة حقوقي ربيع محمد سالم وبمتابعته الشخصية الميدانية لوضع حد للنشاط الاجرامي لعناصر الشبكة، مؤكداً انه ومن خلال العمل البحثي المعلوماتي الميداني تم تحديد موقع احتجاز الضحايا بدقة، وعلى ضوء ذلك تم إصدار أمر تفتيش خاص بالموقع الذي تم اتخاذه لإخفاء الضحايا من النيابة المختصة، وبناءً على ذلك توجه الفريق إلى المخزن وبحضور مالك المنزل تمت عملية التفتيش التي اسفرت عن ضبط متهم وفرار آخر والعثور على الضحايا، كاشفاً عن ضبط بندقية كلاشنكوف وخزنة بها عشرون طلقة ليتم اقتياد الضحايا والمتهم إلى مباني الفرعية واتخاذ إجراءات قانونية في مواجهته تحت أحكام المادة 5/7 من الأمر الولائي رقم 40 تهريب واختطاف المهاجرين، والمادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر وما زالت الجهود متواصلة لضبط وإحضار المتهم الثاني.

من جهته، أكد مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية اللواء شرطة صلاح حسن الطيب، جاهزية قواته المنتشرة عبر جميع المكاتب الفرعية بالمركز والولايات وإدارة العمليات الفيدرالية على تحقيق العملية الأمنية ومحاربة ومنع وكشف الجريمة وتسديد جميع البلاغات بمهنية واحترافية عالية حتى ينعم المواطن بالأمن والاستقرار وبسط هيبة الدولة.

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة