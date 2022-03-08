النشرة اليومية لحالة الطقس في البلاد





توقعت وحدة الأنذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى في جميع أنحاء البلاد وهطول أمطارخفيفة متفرقة فى أجزاء من ولاية البحر الأحمر.

واشارت الوحدة في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم لتوقع حالة الطقس لـ 24 ساعة المقبلة إلى أن من أهم معالم الطقس اليوم مرتفع جوي يتمركز فى الصحراء الكبرى ويمتد على شمال غرب البلاد وتعمق منخفض السودان الحراري ليشمل معظم البلاد ومن المتوقع أن يسود طقس صاف ومشمس فى كل من وادي حلفا ،شلاتين ودنقلا و بورتسودان وشندي وعطبرة والخرطوم وكسلا وحلفا الجديدة والضعين والدويم وود مدني والقضارف والفاشر وسنار والجنينة وكوستي والأبيض وأم بنين وأبو نعامة وزالنجي والضعين وبابنوسة وكادوقلي وستنشط حركة الرياح فى أبوحمد وكريمة والنهود ورشاد ونيالا فيما تشهد بورتسودان طقساً غائماً كلياً أما حلايب والدمازين فيكون الطقس فيها غائماً جزئياً.

سونا