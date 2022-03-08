تحديد جلسة علنية لاستجواب (11) من الأمن في قضية الشهيد محجوب التاج





قطعت المحكمة أمس، موعداً الاثنين المقبل لاستجواب (11) من منسوبي جهاز المخابرات العامّة على ذمة اتّهامهم بقتل الشهيد محجوب التاج.

ويُواجه المُتّهمون الاتّهام بقتل الشهيد محجوب التاج خلال وقفة احتجاجية نفّذها الطلاب أمام جامعة الرازي في مطلع العام 2019م.

يُذكر أنّ المحكمة الخاصة والمنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضي برئاسة القاضي زهير بابكر عبد الرازق، سبق وأن اعلنت قفل جلساتها في محاكمة المتهمين لسماع افادات عدد من شهود الاتهام وذلك بناءً على طلب هيئة الاتهام.

وقررت المحكمة أمس، قفل قضية الاتهام وذلك بعد اكتفائها بما قدموه من بيِّنات، في وقت لم يمثل فيه آخر شاهدي الاتهام طلاب جامعيين أمام المحكمة بالأمس التي كانت قد قررت عقد جلساتها بصورة سرية مُغلقة لسماعهم وعدم الكشف عن هويتهم حسب طلب النيابة.

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة