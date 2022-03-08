جريمة بشعة .. شاب يقتل زوجة والده ويصيب شقيقته





هزت جريمة بشعة مجتمع محلية العباسية تقلي بولاية جنوب كردفان ، حينما أقدم شاب على قتل” زوجة والده” ، وأصاب شقيقته بالأذى الجسيم .

وحسب المصادر وقع الحادث أمس الأول عند الساعة الواحدة ظهرا ، بمنطقة الجبل الاحمر جنوب مدينة العباسية ، حيث أقدم المتهم الذي يبلغ من العمر “35” سنة ، على ضرب شقيقته التي تبلغ من العمر “20” سنة ، بفأس وسبب لها الأذى الجسيم ، واصاب زوجة والده ” التي تبلغ “35” سنة بضربة قاتلة أدت لوفاتها .

وتضيف المصادر أن سبب الحادث مشاجرة اسرية بخصوص مكالمة هاتفية ، نتج عنها تهديد المتهم لشاب ، ونتيجة للتهديد فتح الشاب بلاغا في المتهم قبل يوم من الحادث .

وباشرت شرطة محلية العباسية تقلي اجراءاتها بقيادة المقدم مدير شرطة المحلية سفيان علي يوسف ، وتم القبض على المتهم ، وفتح بلاغ جنائي بالرقم “253” تحت المادة “130” القتل العمد ، و”139″ الأذى الجسيم ، وتم تشريح الجثة ، وتسليمها لذويها ، فيما تم تحويل المصابة إلى مستشفى ام روابة ومنها إلى مدينة الابيض.

الخرطوم _ عبد الوهاب ازرق

صحيفة الصيحة