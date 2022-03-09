بابكر سلك يكتب: وفد المقدمة





*يطير المريخ للسودان لاداء مقابلة مهمة امام الهلال تحدد الى حد كبير مسيرة النادي الكبير في البطولة الافريقية

*ولاهمية اللقاء اتمنى ان يكون وفد المقدمة قد وصل للخرطوم قبل وقت كاف لاختيار الفندق المناسب والملعب الجيد للتمارين

*كما وان التعرف على جو البلد وطبيعة المشجع الهلالي تعتبر من اساسيات اعمال وفد المقدمة

*والتأقلم على حرارة الجو تفترض وصول الفريق قبل وقت كاف للتأقلم على(صاج) السودان الذي تشعله الشمس والاسعار

*وعلى الفريق مغادرة السودان فور انتهاء مباراته ضد الهلال ليبدأ الاعداد الجاد للمقابلة القادمة

*الفريق فنياً مطمئن

*ولا خوف عليه من فريق الهلال

*الخوف عليه فقط من الاجواء التي لم يتعود عليها

*حيث تكون الشمس في كبد السماء عندما تكون الصافرة بين شفايف الحكم لتعلن بداية اللقاء

*والخوف كذلك من التحكيم الافريقي الذي يميل للفريق صاحب الارض ويعمل على ترجيح كفته

*وكذلك الخوف من محاولات لاعبي الهلال لتصفية النجم توني

*دي ما بخلوها ولو يجيبوا تاتشرات بدون لوحات للمدافعين

*فتوني يمضي بسهولة وسط المدافعين في لوحة تشكل مواكب

*دي لو كررها في مباراة السودان

*لا تستبعدوا تدخل القوات الامنية لحماية تلك المواكب

فات علينا ان نهنئ الاخ عوض الجيد سليمان على تعيينه مشرفاً على لجان التعبئة والاسناد الجماهيري للمنتخبات

*قام الاتحاد بتعيين الاخ عوض في منصب مناسب تماماً

*وللمعلومية

*المنصب لا يحتمل مع وضد

*لانه منصب قومي وطوعي

*بالتوفيق الاخ عوض وعليك بالقومية في اداء عملك

*المهم

*كلنا انتقدنا منجد حينما اخفق

*وعندما تألق التزمنا الصمت الجميل

*الا يستحق منجد الاشادة بعد المستوى المتطور الذي اظهره افريقيا؟؟؟

*دي مشكلتنا

*نمسك في الاخفاق لدرجة تنسينا النجاحات اللاحقة

*شكراً منجد

*شكراً كثيراً على هذا المستوى المتطور

*وعليك بالمثابرة حتى تصل لقمة ما تتمناه لك طموحاتنا

*في خضم الاحداث المتلاحقة في الآونة الاخيرة

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا المكلف بينا

*روسيا حقارة ولا اوكرانيا براها بتهابش؟ورينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال هي روسيا براها الحقارة!!!! ملعون ابوكي دبابة

والى لقاء

سلك

صحيفة الانتباهة