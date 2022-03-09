بابكر سلك يكتب: وفد المقدمة
*يطير المريخ للسودان لاداء مقابلة مهمة امام الهلال تحدد الى حد كبير مسيرة النادي الكبير في البطولة الافريقية
*ولاهمية اللقاء اتمنى ان يكون وفد المقدمة قد وصل للخرطوم قبل وقت كاف لاختيار الفندق المناسب والملعب الجيد للتمارين
*كما وان التعرف على جو البلد وطبيعة المشجع الهلالي تعتبر من اساسيات اعمال وفد المقدمة
*والتأقلم على حرارة الجو تفترض وصول الفريق قبل وقت كاف للتأقلم على(صاج) السودان الذي تشعله الشمس والاسعار
*وعلى الفريق مغادرة السودان فور انتهاء مباراته ضد الهلال ليبدأ الاعداد الجاد للمقابلة القادمة
*الفريق فنياً مطمئن
*ولا خوف عليه من فريق الهلال
*الخوف عليه فقط من الاجواء التي لم يتعود عليها
*حيث تكون الشمس في كبد السماء عندما تكون الصافرة بين شفايف الحكم لتعلن بداية اللقاء
*والخوف كذلك من التحكيم الافريقي الذي يميل للفريق صاحب الارض ويعمل على ترجيح كفته
*وكذلك الخوف من محاولات لاعبي الهلال لتصفية النجم توني
*دي ما بخلوها ولو يجيبوا تاتشرات بدون لوحات للمدافعين
*فتوني يمضي بسهولة وسط المدافعين في لوحة تشكل مواكب
*دي لو كررها في مباراة السودان
*لا تستبعدوا تدخل القوات الامنية لحماية تلك المواكب
فات علينا ان نهنئ الاخ عوض الجيد سليمان على تعيينه مشرفاً على لجان التعبئة والاسناد الجماهيري للمنتخبات
*قام الاتحاد بتعيين الاخ عوض في منصب مناسب تماماً
*وللمعلومية
*المنصب لا يحتمل مع وضد
*لانه منصب قومي وطوعي
*بالتوفيق الاخ عوض وعليك بالقومية في اداء عملك
*المهم
*كلنا انتقدنا منجد حينما اخفق
*وعندما تألق التزمنا الصمت الجميل
*الا يستحق منجد الاشادة بعد المستوى المتطور الذي اظهره افريقيا؟؟؟
*دي مشكلتنا
*نمسك في الاخفاق لدرجة تنسينا النجاحات اللاحقة
*شكراً منجد
*شكراً كثيراً على هذا المستوى المتطور
*وعليك بالمثابرة حتى تصل لقمة ما تتمناه لك طموحاتنا
*في خضم الاحداث المتلاحقة في الآونة الاخيرة
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*والينا المكلف بينا
*روسيا حقارة ولا اوكرانيا براها بتهابش؟ورينا
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال هي روسيا براها الحقارة!!!! ملعون ابوكي دبابة
والى لقاء
سلك
صحيفة الانتباهة