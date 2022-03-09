صبري العيكورة يكتب: اليس فيكم (عمران خان) ؟





و ما جعلنا نطرح السؤال ان رئيس الوزراء الباكستاني (بحسب موقع العربية نت) قال لسفراء (٢٢) دولة ببلاده حثوا بلاده فى رسالة مشتركة على اتخاذ موقف يدين روسيا فى حربها الاخيرة ضد (اوكرانيا) خلال جلسة الجمعية العامة للامم المتحدة الاخيرة .

وما قاله (عمران خان) هو : هل تحسبوننا عبيدا لكم حتي تأمروننا ؟ ثم تساءل مستنكرا وهل كتبتم مثل هذه الرسالة للهند على خلفية افعالها فى كشمير ؟

وكانت باكستان الحليف التقليدي للغرب قد امتنعت عن التصويت لادانة روسيا .

(النقده .. النقده .. الما بتصفق)

والنقده لم نكن نفهمها ونحن صغارا ونسمعها فى حفلات البنات و لكن ما كنا نفهمه هو انها شيئا تخافه النساء فيعلو صوت الصفقة و يعود للحفلة شبابها وصوتها وحضورها …

والسفراء الاوربيون البارحة بالخرطوم يمسكون بالدلوكة بعد ان خبأ لهيب الثورة المصنوعة ويذكرون الشارع ويقولون (النقده .. النقده)

و يصدرون ذات البيان المشترك الذى كان (حثا) فى اسلام اباد و (بيانا) فى الخرطوم !!

والفرق بينهما ان لديهم (عمران) ولدينا (برهان) والحكاية تفرق !

(ناولني شوال البركاوي ده يا ولد) ان لم يقلها البرهان فلن يستقيم امر هذا البلد .

و البيان طالب السلطات السودانية باحترام الحريات المدنية السياسية و طالب بحماية وسائل الاعلام واحترام حق التجمع السلمي و التجمع السلمي فى عرفهم هو حرق مقار الشرطة والقتل واتلاف الممتلكات العامة والخاصة ! والبيان يقول ان استيلاء الجيش على السلطة ادي الى توقف و تأخر فى حالة حقوق الانسان فى السودان

(بس اقيف لى هنا ياعمك) !

اول حاجة تاخر واللا توقف (ما كل واحده بتفرق عن التانية وليها اجابتا) ! اكيد ما حا تقول لي طالما ان الكلام المايع صنعة بتأكل عيش !

طيب يا ناس الاتحاد الاوروبي و (اخوالنا) الامريكان ما تشوفوا البحصل فى اوكرانيا ! (ما ديلاك برضهم بني ادميين) ! اشمعني السودان طواااالي كده !

و اين كنتم يوم ان سجن الاسلاميون بالعشرات قبل ثلاث سنوات؟ واين كنتم يوم ان كان الناس يؤخذون بالشبهات وتصادر اموالهم و يروعون فى امنهم . اين كنتم (يا مولانا) يوم ان اصبحت الخرطوم غابة من الفوضي وانتم تجالسون عملائكم (بالاردية القصيرة) على بنابر ستات الشاي بشارع النيل تتبولون بارتياح وقوفا على جدران القيادة العامة فماذا كنتم تنتظرون من السودانيين (يصفقوا ليكم يعني) ؟

راجعوا التاريخ القريب لتعضوا اصابع الندم كما لم تعضوها من قبل !

اليس لمثل هذا اتيتم ؟ ان الخمور ارث و للذات الالهية رسمة (تعالي الله عن ذلك علوا كبيرا) و لليهود عودة و لسورة الزلزلة حذف و للنساء دعوة للتفسخ و التصالح مع اجسادهن .

و تتباكون اليوم على حرية التظاهر ؟

سفراء فوق الاعراف و فوق المواثيق الدولية وفوق قانون دولتنا الجريحة يستبيحون سيادة وطن مستقل ببيان مستفذ و (متطاول) ولو بعثرنا الحروف لما اخطأنا المعني !

قبل ما انسي :—

(امنقة) حاجة قال ليك إن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين واعتقال النشطاء ادي الى (تقليص الفضاء المدني) !

ياسلااااام ياخ على تقالة دمكم ياخ !

ياخي إنتو متظاهر واحد حرق لستك فى (لندن) (وديتوه ورا الشمس ) ! و تتباكون اليوم على الفضاء وعلى المدنية بشارع القصر ؟

صحيفة الانتباهة