تفكيك شبكة أجنبية تنشط في تهريب الأسلحة





أعلنت الشرطة بإقليم النيل الأزرق، عن تفكيك وإنهاء مغامرات شبكة إجرامية تنشط في تهريب السلاح والإتجار بالمخدرات.

وقالت الشرطة إن قوة مشتركة من الشرطة الأمنية ومكافحة المخدرات تمكنت من وضع حد لنشاط الشبكة الإجرامية التي تتألف من (5) متهمين ابان ضبطهم وبحيازتهم أسلحة ثقيلة ومخدرات.

وقال مدير شرطة إقليم النيل الأزرق اللواء شرطة شرطة حقوقي محمد صلاح الدين محمد فرح في تصريح لـ(المكتب الصحفى للشرطة) بأن قوة شرطية مشتركة تمكنت من ضبط أفراد الشبكة وبحيازتهم اسلحة ومخدرات، وذلك إثر توافر معلومات عن نشاط اجرامي لشبكة افرادها أجنبية تنشط في تهريب السلاح والمخدرات، منوهاً الى أنه وبناءً على ذلك تم تكليف فريق مشترك من إدارتي الشرطة الأمنية ومكافحة المخدرات لتعقب الجناة وضبطهم ، لافتاً الى أن الفريق الميداني نجح في تحديد هوية المشتبه بهم والاماكن التي يترددون عليها، ليتم بموجب ذلك نصب كمين ناجح لأفراد الشبكة والإيقاع بـ(5) متهمين وبإخضاعهم للتفتيش الدقيق ضبط بحوزتهم على (3) بنادق كلاشنكوف وقطعة سلاح طبنجة اضافة الى كميات قليلة من مخدر البنقو ، وأوضح فرح الى انه وفور القبض على المتهمين تم اتخاذ إجراءات بلاغ ضدهم تحت المادتين (26) من قانون الأسلحة والذخيرة التي تتعلق بالإتجار في الأسلحة دون تصديق رسمي من جهات الاختصاص والمادة (15/ أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994 التي تتعلّق بالإتجار في المخدرات وذلك بقسم الأوسط الدمازين، مؤكداً بأن الشرطة ما زالت توالي تحرياتها مع المتهمين في انتظار اكتمالها لإحالتهم للمحاكمة.

في سياق مغاير، أكد اللواء صلاح الدين، هدوء واستقرار الأحوال الأمنية بجميع محليات الإقليم وجاهزية قواته للاضطلاع بواجباتها في حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار والطمأنينة العامة.

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة