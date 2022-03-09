معتصم محمود يكتب : اتحاد العطالى!!





منذ انتخابها ظلت قيادة اتحاد التمباك تداوم الحضور لمقر الاتحاد بشكل يومي من الصباح الباكر حتى المساء!!

الاتحاد لم يعد الاتحاد عملا طوعيا بل بات لهم مصدر رزق واكل عيش كالموظفين!!

اجتماعات مجلس الإدارة كل ثلاثة اشهر و اجتماعات اللجان دورية و برغم ذلك يحضرون بشكل يومي و يكلفون خزانة الاتحاد الكثير.

الضيافة التي لم تتجاوز البلح و المدمس في عهد بروف شداد تصاعدت حتى بات فيها التفاح!!

وجبات الاجتماعات باتت من مطاعم شارع المطار!!

صرف بذخي على الكروش التي انتفخت و الأندية تعاني و إداراتها باتت على أعتاب السجون جراء الديون.

الرأي عندي ان تُعدل شروط الترشُح للاتحاد بإدخال شرط العمل للحيلولة دون وصول العطالى لقيادة الاتحاد .

العاطل خطر على مال الاتحاد كونه لا مصدر رزق له .

من عجب ان عددا من قيادات الاتحاد تركت مقار اتحاداتها و هاجرت عديييل للخرطوم محل الطيارة بتقوم!!

انا لا اقصد محمد حلفا او بكري المناقل او شاعر كريمة او معتصم مدني او ادروب بورتسودان، انا اقصد كل من ترك اتحاده و بات خرطومياً و رغم ذلك يتحدث باسم الاتحادات المحلية!!

الغريب ان هناك من ليس قيادياً بالاتحاد و لا عضواً بمجلس الإدارة و رغم ذلك بات خرطومياً و مداوماً بالاتحاد اكثر من جعفر سبت موظف الاستقبال !!

اسأل فقط ما الذي يدعو بعشر كريمة للحضور شبه اليومي لمقر الاتحاد؟ ما الذي يدعوه للظهور في كافة الفعاليات؟؟

في احتفال قرعة الممتاز شاهدت الرجل و هو يصعد للمنصة عديد المرات في محاولة للظهور على الشاشة!!

لن أصف ذاك التصرف بالمراهقة الادارية لكني اقول ان البعض يحتاج لكورسات في الاتيكيت حتى يعرف ابجديات السلوك الإداري.

اتحاد التمباك نفسه يحتاج لمراجعة سياسة توزيع المهام فلا يُعقل ان يكون مسؤول الإعلام اعجمى اللسان!!

لا يُعقل ان يكون عضو لجنة الاستئنافات مجرد عضو بالجهاز الفني لفريق الوادي!!

من هو الزين الدخيري وما هي مؤهلاته ليكون عضوا بالجهاز الفني للوادي نيالا دعك من عضوية الاستئنافات!!

معقول مساعد ممرن مكان مولانا محمد احمد البلولة!!

باااااالغت يا عطا المنان.

اي تجاوز بالاتحاد بات خلفه عطا المنان والرجل لا يرعوي رغم احكام المحاكم وقرارات النيابة والأخلاقيات!!

عموماً اقتربت كلمة الفصل.

(ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار).

صحيفة الصيحة