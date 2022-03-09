دراسة تكشف عن “عيب خطير” في شخصية من يؤمنون بـ”الأبراج والتنجيم”





كشفت دراسة سويدية حديثة في علم الشخصية والذكاء، عن عيب خطير في شخص من يؤمنون بعلم التنجيم والأبراج، مرجحة أنهم “يكونوا أكثر نرجسية”.

وقالت الدراسة: إن “التنجيم يجذب النرجسيين، لأنه يركز على الذات ويعزز إحساس الفرد بالتفرد، ويجعل النرجسيين يعتقدون بأنه يمنحهم معرفة خاصة لا يمتلكها معظم الناس”، بحسب “سكاي نيوز عربية”.

وأضافت الدراسة: أن التنجيم “يؤكد أن لديهم علاقة خاصة مع الكون، لأن النرجسية ترتبط بإحساس كبير بالذات وايمان بتفوق الفرد على الآخرين”.

وانتهت الدراسة إلى أن الناس قد يؤمنون بالتنبؤات الفلكية، لأسباب مختلفة ومتعارضة، قد يجدها بعض الناس جذابة لأنها تعزز إحساسهم بالأنانية والخصوصية، بينما قد يعتبرها الآخرون وسيلة للمعرفة الروحية.

صحيفة المرصد