الارصاد تتوقع ارتفاع درجات الحرارة بشقيها الصغري والعظمي





توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية ان توالي درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى ارتفاعها التدريجي ليشمل جميع انحاء البلاد على أن تبدأ درجات الحرارة العظمى فى الانخفاض الملحوظ ليوم غد فى شمال البلاد وهطول امطارخفيفة متفرقة فى أجزاء من ولاية البحر الاحمر.

واشارت الوحدة في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم لتوقع حالة الطقس خلال ال24 ساعة القادمة إلى أن من أهم معالم الطقس اليوم منخفض جوي حركي مصحوب بجبهة هوائية باردة يتمركز فى البحر الابيض المتوسط مرتفع جوي يتمركز فى شمال غرب أفريقيا ويمتد على شمال غرب البلاد وتعمق منخفض السودان الحراري ليشمل معظم البلاد

ومن المتوقع أن يسود طقس صافي ومشمس فى كل من كسلا وحلفا الجديدة والضعين والدويم وود مدني والقضارف والفاشر وسنار والجنينة وكوستي والأبيض وام بنين وابو نعامة والنهود وزالنجي والضعين وبابنوسة وكادوقلي وستنشط حركة الرياح فى شلاتين وكريمة وعطبرة ونيالا ورشاد اما حلايب فتشهد عاصفة ترابية فيما تتعرض وادي حلفا وابوحمد ودنقلا لاتربة مثاره وفي بورتسودان والدمازين فيكون الطقس غائما جزئيا.

سونا