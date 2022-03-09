المريخ والهلال يضعان لمساتهما قبل الختامية للديربي الإفريقي





يضع فريقا المريخ والهلال لمساتهما الختامية لمباراتهما المرتقبة بعد غدٍ (الجمعة)، لحساب الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وارتفعت وتيرة الاهتمام في الناديين وعادت بعثة الهلال من جبل أولياء عقب مباراة التبلدي، وسيؤدي الفريق اليوم مرانه الأساسي قبل أن يختتم بمران خفيف غداً على ملعبه الذي سيستضيف المباراة.

ويستهدف الأزرق العودة من جديد وانعاش آماله في التأهل بعد أن تضاءلت بدرجة كبيرة عقب التعثر في المباريات الثلاث التي خاضها حتى الآن، إذ اكتفى الفريق بتعادل واحد أمام الأهلي المصري بالجوهرة، فيما خسر الأزرق مباراتين في الجولتين الأولى والثالثة، ليكون الأضعف آمالاً من بين الأندية الثلاثة، ولا بديل للهلال سوى تحقيق الفوز في جميع مبارياته المتبقية وهي المهمة الشاقة التي يرغب الفريق في تحقيقها على الرغم من الصعوبات البالغة التي تحيطها من كل جانب، إذ أن المتنافسين يتقدمون عليه في النقاط، ولن يطرأ جديد في الهلال ولا ينتظر جواوا موتا عودة أي لاعب في التشكيلة باستثناء عدد محدود من لاعبين ابتعدوا فترات طويلة.

تفاؤل حذر في القلعة الحمراء

وعلى الجانب الآخر وصل ما تبقى من بعثة المريخ في ساعة متأخرة من ليلة أمس، وانتظم نجوم الفريق في معسكر مقفول تأهباً للمباراة وسيختتم الفريق تحضيراته بمران خفيف على ملعب الهلال في توقيت المباراة، ويملك الفريق في رصيده (4) نقاط يأمل في تحقيق الفوز في المباراة بعد غدٍ ليضاعف من آماله في الترقي عبر منافسة صن داونز والأهلى.

ويملك لي كلارك المدير الفني للمريخ عديد الخيارات في مختلف وظائف الملعب، بعد عودة بكري المدينة ومحمد موسى الضي.

المريخ أفضل حالاً من غريمه بالنسبة لوضعه في المجموعة، إذ يعد المنافس الأول للأهلي وصن داونز في انتظار ما سيسفر عنه الصدام العنيف بين القراصنة وبطل إفريقيا في المباراة التي ستجمعهما السبت المقبل بجنوب إفريقيا، خيارات المريخ في التأهل ستظل قائمة حتى وإن خسر المباراة بعد غدٍ، غير أن الفريق سيكون بعدها في حاجة للفوز على الأهلي وصن داونز توالياً.

* أوراق رابحة في القمة.. الهلال يعول على عبدول والغربال .. والمريخ يضع الآمال في توني وسيما

يملك المريخ والهلال عديد الأوراق الرابحة في مباراة الديربي التي ستجمعهما بعد غدٍ على ملعب الهلال لحساب الجولة الرابعة للمسابقة، ويعول الأزرق على خبرات نجومه وعلى رأسهم محمد عبد الرحمن الذي نال الهدف الوحيد للفريق في الجولات الماضية، كما يأمل الأزرق في تألق محترفه النيجيري عبدول أجاجون الذي قدم مستويات متميزة غير أنه لم يتمكن من إحراز أو صناعة أي هدف، فيما يظهر ياسر مزمل كمهاجم بديل يمكن أن يصنع الفارق.

الهلال لم يقدم أفضل ما عنده وتذبذبت نتائجه، وفرصه وحظوظه في التأهل تبدو ضعيفة بدرجة كبيرة.

وعلى الجانب الآخر يملك المريخ الكثير من الأوراق الرابحة التي يمكن أن تقوده للفوز على غرار ما حدث في المباراة في الجولة الثانية، ويعد توني إيدجو أبرز المرشحين للتألق قياساً بخبراته الوافرة وإمكاناته الفنية الكبيرة، إلى جانب النجم الشاب عمار طيفور الذي يلعب أدوار مؤثرة في خط الوسط، فيما يعد السماني الصاوي أبرز نجوم المريخ الحاليين ونال (3) أهداف توج بها أحد أفضل اللاعبين في البطولة حتى الآن قياساً بدوره المؤثر وفعاليته الكبيرة.

القمة يمكن أن تفاجئ الجميع وتقدم نجوماً جدد يصنعون الفارق ويمهدون الطريق في الفترة المقبلة.

* المريخ يأمل مواصلة تفوقه الإفريقي .. والهلال يرغب العودة من بعيد

يأمل المريخ مواصلة تفوقه الإفريقي على الهلال في المباراة التي ستجمعهما بعد غدٍ الجمعة، لحساب الجولة الرابعة من رابطة أبطال إفريقيا، وحقق المريخ فوزه الثالث على الهلال فيما اكتفى الأزرق بفوز واحد حدث في العام 2009، برسم مجموعات الأبطال، المريخ تفوق على غريمه بشكل واضح في السنوات الأخيرة وعرفت آخر (4) أعوام انتصارات متتالية للأحمر فيما حقق الهلال فوزاً أوحد منذ العام 2018، وعلى الرغم من الظروف الإدارية والصراعات الطاحنة التي حاصرت المريخ غير أن نجوم الفريق تمكنوا من اعتقال غريمهم وحققوا عليه انتصارات لم يوقفها سوى فوز واحد للهلال.

صحيفة اليوم التالي