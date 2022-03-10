مليار دولار من شركة سعودية لتشييد مطار الخرطوم الجديد





التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بالسودان “أحلام مدني مهدي” بوفد مجموعه شركة سنين السعودية برئاسة الدكتور أحمد عبدالرحمن الباشرجي رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحث اللقاء مجالات الإستثمار المختلفة.

مبديا رغبه المجموعة بمشاركة عد من رجال الأعمال من الكويت، الإمارات، أمريكا و، تركيا العمل في إنشاء مطار الخرطوم الجديد بتكلفة بلغت مليار دولار بجانب ذلك إنشاء شركة طيران خاصة وكذلك الإستثمار في مجال الفنادق والسمسم والثروة الحيوانية.

وبحسب صفحة ومجلة طيران بلدنا ثمنت وزيرة الإستثمار الدور الكبير الذى تطلع به المملكة العربية السعودية بالسودان في المحافل الدولية والإقليمية بجانب دورها في الإطارين الاقتصادي والانساني، وأشارت الى أن الاستثمارات السعودية تعتبر من أكبر الاستثمارات بالسودان، مؤكدة جاهزية وزارتها لاستقبال هذه الاستثمارات وتذليل كافة المشاكل والمعوقات التى تعترض عمل المجموعة.

الخرطوم (كوش نيوز)