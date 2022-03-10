تفاصيل جديدة.. شقيق الفتاة العراقية “إيمان” يكشف مفاجأة بشأن السبب الحقيقي وراء قتلها !





اعترف “أنجام” شقيق الناشطة الكردية إيمان سامي التي قتلت في أربيل بتفاصيل ارتكابه للجريمة بمشاركة عمه.

وقال خلال حديثه لتلفزيون كردي من سجنه: “كنا عند والدنا بعدما انفصل عن والدتنا، حيث اختطفنا بالقوة بعد فشلها في ضمنا إليها عبر المحكمة وفي 2017 خطب شخص إيمان، وكان والدنا معترضا على الزواج إلا أنها تزوجت برضاها من رجل متدين وعائلة محترمة وكانت لهم صلة قرابة مع عائلتنا لكنها انفصلت عنه العام 2020 وعادت إلى والدي ثم انتقلت إلى والدتنا”.

وأضاف: “عملت إيمان في عدة مجالات مثل التطوع وكذلك في أحد الصالونات عندما انتقلت إلى محافظة السليمانية، لكنها انضمت مؤخرا إلى ثلاث فتيات أخريات صديقات لها يقمن بنشر مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي”.

ونفى تغييرها لدينها، قائلا إن “هذا غير صحيح… لكنني كشقيق لها تحملتها كثيرا بالرغم من أنها كانت متمردة وغير مهتمة لنصائحنا، مما دفعني إلى قتلها بعد وضع خطة للإيقاع بها في أحد شوارع المدينة”.

يذكر أن الفتاة العراقية كانت نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة “تيك توك”، وتقوم بنشر بعض المقاطع المضحكة باستمرار، وتظهر أيضا في البث المباشر، بالإضافة إلى بعض النشاطات الأخرى، وهو ما أقلق عائلتها، في مجتمع أربيل المحافظ عشائريا.

صحيفة المرصد