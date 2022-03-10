(كاف) لم يحسم أمر نقل مباراة المريخ والأهلي المصري





أكد مصدر مطلع داخل الأهلي، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لم يخطر القلعة الحمراء بشكل رسمي بنقل لقاء المريخ في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا إلى السودان. وقال المصدر إن الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف لم يرسل بعد الإخطار الرسمي للنادي الأهلي بشأن نقل المباراة المقررة يوم الجمعة 18 مارس الجاري من ملعب السلام بالقاهرة إلى ملعب الهلال بالسودان، وأضاف: “لكننا علمنا من بعض مسؤولي كاف أن المريخ طلب بالفعل نقل المباراة إلى السودان بخلاف اتفاقه مع إدارة الأهلي بإقامة مبارياته بدور المجموعات في ملعب السلام بالقاهرة وهو ما حدث بالفعل في مباراتي صن داونز الجنوب أفريقي والهلال”، وتابع: “نترقّب الموقف الرسمي من جانب كاف ونادي المريخ وفي النهاية نحن جاهزون لخوض اللقاء في أي ملعب”.

صحيفة الصيحة