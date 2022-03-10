القمة تختتم إعدادها للمواجهة الأفريقية





يضع فريقا المريخ والهلال لمساتهما الختامية لمباراتهما المرتقبة (الجمعة)، لحساب الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وارتفعت وتيرة الاهتمام في الناديين وعادت بعثة الهلال من جبل أولياء عقب مباراة هلال الأبيض التي كسبها الفريق بثلاثية، وادى الفريق مرانه الأساسي قبل أن يختتم التدريبات اليوم بمران خفيف على ملعبه والذي سيستضيف المباراة التي ستجمع بين الفريقين، هذا ويستهدف المدير الفني للهلال من خلال المران الاخير اليوم الى العودة من جديد وإنعاش آماله في التأهل، حيث سيختار المدير الفني التشكيلة التي سيخوض بها المباراة.

إلى ذلك، واصل المريخ في تدريباته القوية تحت إشراف الجهاز الفني وذلك بعد أن أدى المران الرئيسي أمس، على أن يختتم إعداده اليوم على ملعب المباراة، هذا وانتظم نجوم الفريق في معسكر مقفول تأهباً للمباراة، وبينما أوضح مجلس المريخ أن الفريق سيختتم تحضيراته بمران خفيف على ملعب الهلال في توقيت المباراة، ويملك الفريق في رصيده (4) نقاط يأمل في تحقيق الفوز في المباراة غداً.

صحيفة الصيحة