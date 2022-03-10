الشرطة تحرر (5) أجانب من شبكة اتجار بالبشر





أعلنت قوات الشرطة عن تحرير (5) أشخاص من رعايا إحدى الدول الإفريقية، من قبضة شبكة إجرامية تنشط في عملية الاتجار بالبشر بجهة الجريف شرق.

وقال المكتب الصحفي للشرطة، أمس الأربعاء، إنّ الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، حرّرت (5) أشخاص من شبكة إجرامية، بعد مطاردة مثيرة.

وأوضحت أنّه تمّت مطاردة المجموعة، حيث بدأت من جهة سوبا شرق، وحتى منطقة الجريف، شهدت عملية إطلاق أعيرة نارية في إطارات العربة الجيب موديل تايوتا، كانت تقلهم لحظة عملية تهريب الضحايا.

وأضاف: ”أسفرت العملية عن ضبط العربة وبداخلها عدد (5) من الضحايا من رعايا إحدى الدول الأفريقية، وفرار السائق وأحد الوسطاء”.

صحيفة السوداني