حميدتي يدعم مشروع الجزيرة بـ (10) سيارات





سلم نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي“، اليوم الخميس، الدفعة الأولى من تعهده بأسطول من السيارات لدعم مشروع الجزيرة.

وقال ممثل محافظ مشروع الجزيرة، ابراهيم مصطفى إنه تسلم اليوم عدد 10 سيارات جديدة ، في إطار رعاية نائب رئيس مجلس السيادة لمشروع الجزيرة ودعم المزارعين بالبلاد.

وأشاد بتبني الفريق أول دقلو نهضة وإعادة تأهيل مشروع الجزيرة إلى سيرته الأولى ، مشيراً إلى الدعم السخي منه، لأجل تأهيل البنيات الأساسية بالمشروع للحاق بالموسم الحالي والموسم الصيفي المقبل.

وأشار إلى تشجيع المجلس السيادي للمزارعين بزيادة السعر التركيزي لشراء القمح.

واعتبر دعم الفريق أول دقلو للمشروع بمثابة دفعة قوية لإدارة مشروع الجزيرة والمزارعين.

الصيحة