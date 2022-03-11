شاهد بالصورة.. شبه والي البحر الأحمر الجديد بـ”حميدتي” يثير الدهشة على مواقع التواصل





أثار شبه والي البحر الأحمر الجديد بنائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” الدهشة على مواقع التواصل.

وقارن عدد من رواد التواصل الاجتماعي مابين صورة للوالي المكلف وحميدتي، وقال البعض كأنه طبق الأصل لقائد الدعم السريع، بينما ذهب بعضهم إلى أن أصدقاء الوالي يطلقون عليه أحياناً اسم “حميدتي”.



وكان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قد أصدر قراراً الأربعاء، بتعيين السيد علي عبدلله أدروب كلموب والياً مكلفاً لولاية البحر الأحمر، والذي شغل قبلها منصب أمين عام الحكومة.

الخرطوم: (كوش نيوز)