فهد الأزرق: حصل معاي موقف محرج في الامارات





أمس والله العظيم حصل معاي موقف محرج خلاص في الامارات والسبب كلو اكل الهنود

امس في كفتريا هنديه طلبت لي اتنين سندوتش فراته بيض وبطاطس ب٦ درهم ما يعادل بالسوداني ٩٠٠ ج

اكلتهن الصباح اتغديت بهن

اها المساء بطني كركبت واموري اتلخبتت

مشيت البقالة شربت بيبسي ابيت اتعشى

والبطن لسه مكركبه ومافي حمامات قريبه لي نهائى

سألت واحد بنقالي قلت ليهو يا بي وين مكان حمامات

قال لي مافي معلوم

قلت ليهو انا اريد حمامات معلوم

قال لي انت سير سيدا في مسجد فيه حمامات

طوالي مشيت المسجد لقيت الحمامات مقفولة بعد العشاء طوالي بقفولها

زهجت زهج وانا مضايق

طوالي مشيت الكفتريا صندوق السله شلت منو كرستالتين ومليتن مويه وجريت جري سريع جم عمارة تحت التشيد مضلمه

امهلت تمام وحمدت الله سبحان وتعالي ومشيت الصيدليه اشتريت حبوب فلاجين ومشيت البيت

والحمدلله علي كل حال لو ما اتصرفت سريع كان حدث ما حدث

تاني قلت اصلو نهائى ما اكل اكل هندي حتى لو الجوع كتلني

فهد الأزرق