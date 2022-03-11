في مواجهة قوية ومعقدة الحسابات .. القمة تسعى لاستعادة التوازن والعودة إلى سكة الانتصارات





يضع فريقا القمة المريخ والهلال آمالهما واهتمامهما في المباراة المرتقبة التي ستجمعهما اليوم (الجمعة)، لحساب الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا في مرحلة دور المجموعات، وتأتي المباراة بعد ان اكمل الجهاز الفني للفريقين الجاهزية والاستعداد، ووقف المدير الفني للهلال موتا والمدير الفني للمريخ لي كلارك بمران أخير أمس على الجاهزية والاستعداد، وارتفعت وتيرة الاهتمام في الناديين لخوضها والعمل على الفوز بها.

القمة والطريق واحد

فريقا الهلال والمريخ يطمعان في العودة من جديد وإنعاش آمالهما في التأهل، خاصة الهلال، فبعد أن تضاءلت بدرجة كبيرة فرصة تأهله الى الدوري القادم وذلك عقب التعثر في المباريات التي خاضها حتى الآن، إذ اكتفى الفريق بتعادل واحد أمام الأهلي المصري بإستاد الهلال، فيما خسر مباراتين في الجولتين الأولى امام صن داونز الجنوب افريقي والثالثة أمام المريخ في العاصمة المصرية القاهرة، ليكون الأضعف آمالاً من بين الأندية الثلاثة، ولا بديل للهلال سوى تحقيق الفوز في جميع مبارياته المتبقية وهي المهمة الشاقة التي يرغب الفريق في تحقيقها، على الرغم من الصعوبات البالغة التي تحيطها من كل جانب، إذ أن المتنافسين يتقدمون عليه في النقاط، ولن يطرأ جديد في الهلال ولا ينتظر جواو موتا عودة أي لاعب في التشكيلة باستثناء عدد محدود من اللاعبين ابتعدوا فترات طويلة.

أما الطرف الثاني المريخ والذي يدخل الى ارضية الملعب برصيد (4) نقاط كسبها من المواجهات الثلاث الماضية، حيث خسر في الجولة الثالثة من الاهلي المصري في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى، بينما فاز المريخ على الهلال وتعادل مع صن داونز الجنوب افريقي، ويبدو ان المريخ الذي يدخل الى أرضية ملعب استاد الهلال أفضل حالاً من صاحب الأرض بالنسبة لوضعه في المجموعة، إذ ينافس المريخ في المجموعة وفي المقام الأول الأهلي المصري المتساوي معه في النقاط وصن داونز الجنوب افريقي في صدارة المجموعة بـ(7) نقاط، حيث يلعب المريخ قبلهما بيوم وسيظل في انتظار ما سيسفر عنه اللقاء الذي سيجمع بينهما في المباراة التي ستلعب يوم السبت بجنوب أفريقيا، حيث إن خيارات المريخ في التأهل إلى الدوري القادم ستظل قائمة ومفتوحة حتى وإن خسر المباراة اليوم الجمعة، غير أن الفريق سيكون بعدها في حاجة للفوز على الأهلي المصري وصن داونز الجنوب أفريقي توالياً.

أوراق رابحة في القمة

القمة تدخل إلى أرضية ملعب استاد الهلال وهي تسعى لتحقيق هدف واحد أو ربما ثان معه وهو الفوز أو التعادل بعيداً عن الهزيمة أو الخسارة، هذا ويملك الهلال والمريخ عديد الأوراق الرابحة في مباراة الديربي التي ستجمعهما اليوم على ملعب استاد الهلال، ويعول المدير الفني للهلال جواو موتا على خبرات نجومه ولاعبيه في الفريق وعلى رأسهم هداف المنتخب الوطني والهلال محمد عبد الرحمن (الغربال) والذي نال الهدف الوحيد للفريق في الجولات الثلاث الماضية، كما يتطلع المدرب الى تألق محترفه النيجيري عبدول أجاجون الذي قدم مستويات متميزة، غير أنه لم يتمكن من إحراز أو صناعة أي هدف، فيما يظهر الوطني المتألق في صفوف الهلال ياسر مزمل كمهاجم بديل يمكن أن يصنع الفارق، ويستطيع أن يقدم أفضل ما عنده وذلك عقب تدني مستواه.

أما المريخ فيملك الكثير من الأوراق الرابحة التي يمكن أن تقوده للفوز على غرار ما حدث في مباراة الجولة الثانية، ويعد لاعب الفريق المحترف توني إدجو أبرز المرشحين للتألق قياساً بخبراته الوافرة وإمكاناته الفنية الكبيرة وما ظل يقدمه من مستويات في المباريات الأخيرة، خاصة وأنه أصبح رهان المدير الفني للفريق في مثل هذه المباريات المصيرية، إلى جانب النجم الصاعد بقوة الشاب المتألق عمار طيفور والذي يلعب أدواراً مؤثرة في خط الوسط، فيما يعد السماني الصاوي أبرز نجوم المريخ الحاليين وذلك بعد ان نال (3) أهداف توج بها أحد أفضل اللاعبين في البطولة حتى الآن، قياساً بدوره المؤثر وفعاليته الكبيرة في تحقيق النتائج والأهداف التي كان يسعى اليها الفريق في مبارياته الأفريقية الماضية.

كلارك والثنائي

هذا ويملك لي كلارك المدير الفني للمريخ عدداً من الخيارات في مختلف وظائف الملعب، بعد عودة بكري المدينة ومحمد موسى الضي وبقية لاعبي الفريق العائدين من الإصابة والتي سيدفع بها في المباراة.

اللجنة المنظمة تطمئن وتؤكد

تم الاطمئنان على الترتيبات الخاصة بالإجراءات التنظيمية للمباراة، والتي ستُقام عند الساعة الثالثة من عصر اليوم الجمعة 11 مارس 2022م، في استاد الهلال بأم درمان.

وكانت اللجنة المحلية المنظمة لمباراة الهلال والمريخ في الجولة الرابعة من دور المجموعات في رابطة الأندية الأفريقية أبطال الدوري برئاسة معتصم عبد السلام نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لكرة القدم، رئيس لجنة شؤون أوضاع وانتقالات اللاعبين ورئيس اللجنة المكلف، بحضور نائبه في رئاسة اللجنة ومحمد أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات وغادة مبارك الأمين العام للاتحاد، ونزار عوض مالك عضو لجنة تطبيع نادي الهلال، والدكتور محمود السر المدير العام لنادي الهلال، وتمثيل الجهات الرسمية والجهات ذات الصلة، وحضر الاجتماع المنسق العام للمباراة المكلف من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” المستر فيكتور لوال الجنوب سوداني والمنسق الأمني ديكسون ادول أوغندي الجنسية.

القمة آمال وأمانٍ

يأمل المريخ مواصلة تفوقه الأفريقي على الهلال في المباراة التي ستجمعهما اليوم الجمعة لحساب الجولة الرابعة من رابطة أبطال أفريقيا، وحقق المريخ فوزه الثالث على الهلال فيما اكتفى الأزرق بفوز واحد حدث في العام 2009، برسم مجموعات الأبطال، المريخ تفوق على غريمه بشكل واضح في السنوات الأخيرة وعرفت آخر (4) أعوام انتصارات متتالية للأحمر، فيما حقق الهلال فوزاً واحداً منذ العام 2018، وعلى الرغم من الظروف الإدارية والصراعات الطاحنة التي حاصرت المريخ، غير أن نجوم الفريق تمكنوا من اعتقال غريمهم وحققوا عليه انتصارات لم يوقفها سوى فوز واحد للهلال.

مراقب “كاف” يتفقد الإستاد أمنياً

قام المراقب الأمني لمباراة القمة السودانية الأفريقية التي ستلعب في المجموعات ابطال افريقيا، الأوغندي بكسون والمنسق الإعلامي للقاء، الجنوب سوداني فيكتور، بزيارة ملعب الهلال، و تفقدا عدداً من مرافقه، للوقوف على آخر الاستعدادات المتعلقة بجاهزيته لاحتضان النزال المرتقب عند الثالثة من عصر اليوم الجمعة.

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