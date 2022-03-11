ضبط مخدرات بقيمة 35 مليون جنيه بشمال كردفان





تمكنت شرطة مكافحة المخدرات بشمال كردفان اليوم الجمعة من ضبط اكثر من 6 الف و949 رأس من الحشيش تقدر قيمتها بمبلغ 35 مليون جنيه .

وأوضح اللواء شرطة عثمان محمد الحسن دنيكاوي مدير شرطة الولاية في تصريح (لسونا) أن الضبطية جاءت بناء على معلومات تفيد بأن هناك عربة قادمة من غرب البلاد في طريقها الي العاصمة االخرطوم وأضاف أن شرطة مكافحة المخدرات قامت بالمتابعة وعمل كمين محكم في منطقة السدر وغدير البول التابعة لادارية حمرة الوز التي اسفرت عن القبض على عربة المخدرات علي متنها احدي عشر جوال من الحشيش تقدر قيمتها ب 35 مليون جنيه.

وأضاف مدير شرطة ولاية شمال كردفان ان هذه الضبطية جاءت مواصله للضبطيات التي تقوم بها شرطة الولاية وأكد إن الشرطه ستكون عين ساهره لمنع الجريمة ومحاربة المخدرات .

الاستاذ آدم الطيب نور المدينة الأمين العام لحكومة ولاية شمال كردفان الوالي بالانابة هنأ شرطة مكافحة المخدرات على هذا الانجاز الضخم مثمنا جهودهم في حراسة الارض والعرض وصحة الشباب والاقتصاد مع تقديم ارواحهم للمخاطر في سبيل ذلك والاضرار الكبيرة للمخدرات علي المجتمع .

وقال إن حكومة الولاية في تمام الجاهزية لتقديم العون والاسناد للاجهزه الامنية والنظامية حتى تطلع بمهامهما واعلن عن تحفيز حكومة الولايه للقوه التي قامت بهذا الانجاز.

سونا