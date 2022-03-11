توقعات بانخفاض تدريجي لدرجات الحرارة الصغرى





توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية ان توالي درجات الحرارة الصغرى انخفاضها التدريجي مع نشاط الرياح المثيرة للغبار والاتربة نتيجة لتأثر البلاد بمرور جبهة هوائية باردة لتشمل جميع أنحاء البلاد وهطول امطارخفيفة متفرقة فى أجزاء من جنوب ولاية البحر الاحمر.

واشارت الوحدة في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم لتوقع حالة الطقس لل 24 ساعة المقبلة إلى أن من أهم معالم الطقس اليوم منخفض جوي حركي مصحوب بجبهة هوائية باردة شرق البحر الابيض المتوسط ومرتفع جوي يتمركز فى شمال غرب أفريقيا ويمتد إلى المناطق اواسط و غرب البلاد و منخفض السودان الحراري

ومن المتوقع أن تتعرض كل من وادي حلفا وبورتسودان وشلاتين ودنقلا وكريمة وعطبرة وشندي والخرطوم والجنينة ونيالا ورشاد وكادوقلي وابو نعامة والضعين والدويم وود مدني وكوستي وام بنين والنهود وبابنوسة لاتربة مثارة وستنشط حركة الرياح فى سنار والدمازين وزالنجي والقضارف وحلفا الجديدة وكسلا والفاشر اما ابوحمد والابيض وحلايب فتشهد عاصفة ترابية.

سونا