



#عجائب_الزمن_القحتي

ود لبات…. لا مرحبا

ربما نقول مرحبا لمشاركة الإتحاد الأفريقي في تيسير وتسهيل الحوار الوطني السوداني وليس فرض ما يسمى مبادرات على أهل وطن أفريقي حر ولكننا نحتفظ

بالعتاب ولا نمنح العتبى للإتحاد الأفريقي الذي فرط في ميثاقه ودعم إنقلابا على حكومة منتخبة شهد رقباؤه أنها انتخبت في انتخابات حرة ونزيهة ثم إن مبعوثه ود لبات قبل بإقصاء غالب القوى السياسية و الأهلية السودانية ليصنع مع آبي آحمد ومن هم خلف الكواليس أستبداد قحت عبر وثيقتها الفاشلة… فمن خرب البناء لا يصلح لبنائه…. لا مرحبا بود لبات… أطردوه هو ورفيقه الأممي فالسودان بلد حر.

أمين حسن عمر

