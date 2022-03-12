السوباط يعتذر للوزيرة ويؤكد حرصه على استقرار الهلال





أكّد هشام السوباط رئيس لجنة تسيير نادي الهلال، حرصه على لم الشمل الهلالي، ووحدة صف الأهلة بمختلف تنظيماتهم ومجموعاتهم وروابطهم، مشدداً خلال حديثه للمكتب الإعلامي على توافق جميع أعضاء لجنة التسيير، على ضرورة العبور بالنادي إلى بر الأمان خلال هذه المرحلة الحسّاسة من عمر النادي.

وقال السوباط ظللنا نعمل منذ اليوم الأول للتكليف، على رفعة الكيان والنهوض به بكافة الوسائل المتاحة، وما الجمعية العمومية الأخير إلا دليل وبرهان على صدق النوايا والمقاصد. ومضى رئيس لجنة التسيير قائلاً رغم ما قام به بعض أعضاء الجمعية من خروج عن قيم وموروثات الهلال، بأفعال لا تشبه هذا الكيان العريق، وقد تحقق هدفهم بفشل اقامة الجمعية، في حادثة مخجلة كان للمفوض فيها دور بارز، بعد أن ظل يمارس الفرجة على الخروقات والتجاوزات التي تمت خلالها، وواصل السوباط: أتقدم باعتذاري عن قبول عضوية لجنة لم الشمل الهلالي المعلنة من الوزيرة، مع تأكيد وقوفنا ودعمنا وإسنادنا لكل محاولة صادقة تستهدف ترتيب البيت الهلالي وإعادة صياغته بما لا يقلل أو يخصم من قيمه وموروثاته.

صحيفة الصيحة