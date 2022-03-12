بعدما ورطوه بنصيحة غزو أوكرانيا.. بوتين ينقلب على مستشاريه ويضع رئيس المخابرات ونائبه قيد الإقامة الجبرية





كشفت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، عن حملة اعتقالات نفّذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، ضد اثنين من كبارات قياداته في المخابرات الروسية، ويأتي هذا فيما يتردد أنباء عن إقالة بوتين لكبار جنرالاته.

وأوضحت الصحيفة أن بوتين وضع رئيس فرع المخابرات الأجنبية رهن الإقامة الجبرية، إلى جانب نائبه.

وأخبر كاتب في المخابرات الروسية، يُدعى أندريه سولداتوف، أن مصادر من داخل جهاز الأمن الفيدرالي أبلغته أن رئيس الخدمة الخارجية لوكالة الاستخبارات الروسية، سيرجي بيسيدا 68 عامًا، قد تم وضعه قيد الاعتقال بناء على أوامر بوتين كما اعتقل أناتولي بوليوخ، نائب بيسيدا.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها من داخل المخابرات الروسية، أسباب هذه الاعتقالات، التي جاءت بعد أن ألقى بوتين باللوم عليهما في الاخفاقات الاستخباراتية التي أدت إلى تعرض القوات الروسية لكثير من الخسائر في أوكرانيا.

وقالت الصحيفة: فشل تخابراتهما بشأن النتائج المتوقعة عن غزو أوكرانيا دفعه لذلك خاصة مع تزايد الخسائر الروسية يوما تلو الآخر، فبوتين لم يكن يتوقع أن تقاوم أوكرانيا بهذا الشكل.

وأوضح سولداتوف أن رئيس المخابرات الأجنبية كان قد أخبر بوتين معلومات خاطئة حول الوضع السياسي في أوكرانيا، حيث أكد له أن أوكرانيا ضعيفة ومليئة بالجماعات النازية الجديدة وسوف تستسلم بسهولة إذا قام بغزوها.

وألقى بوتين اللوم على الوكالة بسبب المعلومات الاستخباراتية التي أكدت قبل الغزو أن القوات الروسية لن تواجه سوى مقاومة رمزية من الجيش الأوكراني وأن الأوكرانيين أنفسهم كانوا حريصين على التخلص من قيادتهم.

وذكرت الصحيفة أن المعلومات التي تلقاها بوتين كانت عكس الواقع تمامًا، حيث أن القوات المسلحة الروسية واجهت مقاومة شرسة من الجنود الأوكرانيين وتسببت في خسائر فادحة وأجبرت قادة بوتين على اللجوء إلى حرب الحصار الوحشية التي لم تسفر هي الأخرى عن نتائج حتى الآن

صحيفة المرصد