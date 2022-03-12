تزايد نشاط الرياح بمعظم ولايات السودان





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية ان تحافظ درجات الحرارة الصغرى والعظمى على قيمها مع نشاط الرياح المثيرة للغبار والاتربة لتشمل معظم أنحاء البلاد وهطول أمطار خفيفة متفرقة فى أجزاء من جنوب ولاية البحر الأحمر.

وأشارت الوحدة في النشرة اليومية لتوقع حالة الطقس للـ 24 ساعة القادمة الصادرة اليوم إلى أن من أهم معالم الطقس اليوم مرتفع جوي يتمركز في شمال غرب أفريقيا ويمتد إلى الشمال إلى أواسط وجنوب غرب البلاد و منخفض السودان الحراري فى جنوب شرق البلاد.

ومن المتوقع أن يكون الطقس صافي ومشمس فى كل من حلفا الجديدة والدمازين والضعين و تتعرض كل من وادي حلفا وأبو حمد وبورتسودان ودنقلا وكريمة وعطبرة والجنينة ونيالا ورشاد وكادوقلي وأبو نعامة والضعين والدويم وود مدني وكوستي وام بنين والنهود وبابنوسة لاتربة مثارة وتنشط حركة الرياح فى شندي والخرطوم وسنار والقضارف وكسلا والفاشر وسنار وام البنين وأبو نعامة اما حلايب وشلاتين والابيض فتشهد عاصفة ترابية.

سونا