زوجة اللمبي تكشف حقيقة زواجها من محمد سعد وقصة حبها لـ23 سنة





كشفت الفنانة المصرية نيفين مندور حقيقة زواجها من الفنان محمد سعد، خلال استضافتها في برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر».

ونفت مندور زواجها من الفنان محمد سعد، قائلة «سمعتها من ناس كتير بتشوفني في الشارع وبيقولولي هو أنتِ بجد مرات محمد سعد؟ أقولهم لا ومخوفتش من كده عشان طالما دخلتي الوسط فهتبقي معرضة للإشاعات فخلاص شر لابد منه».

وتحدثت الفنانة نيفين مندور عن قصة حبها التي استمرت لأكثر من 23 سنة وزواجها منه بعد زواجه من امرأة أخرى غيرها، مؤكدة أنها أحبت زوجها لمدة 23 عاما ولكنهما لم يستطيعا الزواج، احنا صحاب من 23 أو 24 سنة حبينا بعض جدا وهو اعترف لي وقالي أنا مقدرش عليكي، أنا بحبك زيادة عن اللزوم.

وتابعت “من بعدها سماني أبو علي ولغاية قبل ما نتجوز كان صاحبي الجدع وكنت بحاول أقلد مامي في كل حاجة هي بمليون راجل وانا حابة الشخصية دي”.

وأضافت “في مواقف حصلت كنت أنا الوحيدة اللي واقفة معاه ثبت كلمة أبو علي عليا وكنت شايفة أنه بيحبني لكن هو اتجوز وخلف وانا الوحيدة اللي كان مصرح ليا أني اتكلم في أي وقت ومكنش ينفع يكون في اعتراض عليا”.

واسترسلت “رغم كدة كنت قبل ما أكلمه ولا ابعت مسدج كنت بحسبها ألف مرة لاني مكنتش عايزة أبقى السبب في أي مشكلة تحصل مع مراته وهو قالي اني عمري ما كنت طرف في أي مشكلة في حياته”.

وعن زواجهما قالت “هو كان عنده مشاكل في حياته الزوجية فانا قلتله ماتيجي نتجوز وهو مفكرش واتجوزنا”.

كما كشفت أنها استمرت لمدة شهرين زوجة ثانية ولكنه انفصل عن زوجته الأولى لتكون هي الزوجة الوحيدة في حياته.

صحيفة البيان