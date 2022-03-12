شاهد بالصور.. الحسناء السودانية توسل عبد العزيز: الحب وجع قلب بس





حصدت أخر صور ومنشورات طريفة نشرتها الحسناء السودانية توسل عبد العزيز على إعجاب كبير على صفحتها بموقع فيسبوك التي يتابعها أكثر من مليون متابع.

وكتبت توسل على الصورة المرفقة أدناه (أنا لو عرستا البحبو.. ح أطبع صورتو في كل تيابي 🙂💙).



وكتبت توسل على الصورة المرفقة أدناه (انا اقتعنت انو الحب دي وجع قلب بس 💔💔).



وكتبت توسل على الصورة المرفقة أدناه (امي قالت لي لمن تعرسي حنرحل حته تانيه عشان لمن يرجعوك ما يلقونا).



وبحسب متابعة محررة كوش نيوز تحظى منشورات وصور توسل عبد العزيز بتفاعل ومشاركة واسعة على منصات التواصل، وأخرها الصورة أعلاه.

الخرطوم (كوش نيوز)