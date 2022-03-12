شاهد كيف نفذ الجناة الجريمة داخل حسينية الدالوة بالأحساء





عرضت قناة الإخبارية، تقريرًا يرصد تفاصيل جريمة قرية الدالوة في الأحساء، بعد تنفيذ القصاص بحق الإرهابيين.

البداية في العاشر من شهر محرم للعام 1436 هـ، ومع دقات الساعة الـ 11.10 مساءً، جاءت سيارة من الطريق المؤدي إلى حسينية المصطفى، وتحمل بداخلها 3 أشخاص، نزل 2 وظل السائق على عجلة القيادة.

بداية المجزرة وإذا بشخص غريب يرتدي السواد، وعلى رقبته شال أسود، وشعر المتواجدين في المكان بالريبة والشك منه، وظنه البعض أنه من الأمن الخاص، وما أن انتهى العزاء، إلا وبدأت المجزرة الدامية.

الرصاص يستقبل المهنئين وتوجه أحد هولاء الإرهابيين نحو بوابة الحسينية، وأطلق النار على كل من خرج بعد نهاية العزاء، بينما اخترق وابلا من الرصاص البوابة، التي أغلقت فيما بعد لمنع وقوع المزيد من الإصابات.

وتم سحب كل من سقط من الجرحى والقتلى، إلى داخل الحسينية، ومنع جميع المتواجدين في الداخل من الخروج، وأغلقت البوابة بإحكام، ولكن أحد الإرهابين ظل يطلق النار بغزارة، حتى تكسر اللوح الزجاجي للبوابة.

عاد بعد ذلك الإرهابيان إلى السيارة، وهما يطلقان النار بشكل عشوائي في كل إتجاه، وفور ركوبهما السيارة إتجها في الطريق الترابي الجنوبي من مخرج المزارع خلف الحسينية.مدة تنفيذ المجزرة.

واستغرقت الجريمة من وقت نزول الإرهابيين، من السيارة وحتى عودتهما، أقل من 10 دقائق.

مزمز