نشاط للرياح بمعظم ولايات السودان





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تحافظ درجات الحرارة الصغرى والعظمى على قيمها، مع نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة لتشمل معظم أنحاء البلاد، وهطول أمطار خفيفة متفرقة في أجزاء من جنوب ولاية البحر الأحمر.

وأشارت الوحدة في النشرة اليومية لتوقع حالة الطقس لـ24 ساعة القادمة الصادرة اليوم، إلى أن من أهم معالم الطقس اليوم مرتفع جوي يتمركز في شمال غرب أفريقيا ويمتد إلى الشمال إلى أواسط وجنوب غرب البلاد ومنخفض السودان الحراري في جنوب شرق البلاد.

ومن المتوقع أن يكون الطقس صافٍ ومشمس في كل من “حلفا الجديدة، الدمازين والضعين”، وتتعرض كل من “وادي حلفا، أبو حمد، بورتسودان، دنقلا، كريمة، عطبرة، الجنينة، نيالا، رشاد، كادقلي، أبو نعامة، الضعين، الدويم، ود مدني، كوستي، أم بنين، النهود وبابنوسة” لأتربة مثارة، وتنشط حركة الرياح في “شندي، الخرطوم، سنار، القضارف، كسلا، الفاشر، سنار، أم بنين وأبو نعامة”، أما حلايب وشلاتين والأبيض فتشهد عاصفة ترابية.

الصيحة