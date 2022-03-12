كيف كان وضع طلاب السودان قبل الثورة؟





الطلاب قبل الثورة

١/ كان الطالب يسكن الداخليات مجان أو برسوم رمزيه.

٢/ تصرف له من صندوق دعم الطلاب كفاله شهريه.

٣/ يحمل بطاقه للمواصلات يدفع نصف القيمه

٤/ خدمات داخل الجامعات مدعومة مراكز بحث وانترنت وتصوير مستندات بقيمه رمزية.

٥/ بصات تفويج مجاني الى الولايات في نهاية كل عام دراسي.

٦/ غطي التامين الصحي ٨٠٪ من شريحة الطلاب. وعلاج جميع حالات الطوارىء مجانا.

٧/ انتظام الدراسة والانتقال السنوي من مرحة الى المرحلة اللاحقة.

٨/ ابتعاث الأساتذة الى بعثات دراسات عليا داخلية وخارجية سنويا.

٩/ عقد المؤتمرات والورش والاسابيع العلمية.

١٠/ تفويج القوافل الثقافية والصحية الى جميع الولايات.

١١/ تبادل الرحالات العلمية بين الجامعات داخل وخارج السودان.

١٣/ المشاركة في بعض المسابقات الدولية وفوز كثير من الطلاب السودانيين فيها.

١٤/ خدمات الوجبات المدعومة عبر الكفتريات المدعومة بنسبة ٥٠ الى ٦٠ ٪

١٥/ يمارس الطلاب العمل السياسي بكل حرية حتى الطلاب أعضاء الحركات المتمردة. وتجري انتخابات إتحادات الطلاب بكل شفافية ونزاهة ويعترف بها الجميع.

١٦/ مشاركة الطلاب في الشأن القومي عبر ممثليهم في البرلمان وفي لجان التخطيط القومي والمؤتمرات القومية وحملات العمل العام القومية.

ومع ذلك كانت المعارضة تهتف

لا تعليم في وضع أليم ؟؟

نقول لهم هل اختبرتم الألم الحقيقي الآن؟؟

*متداول