جلسة لمحاكمة “البشير” وآخرين في فتوى قتل المتظاهرين





حددت المحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد علوم التدريب القضائية بضاحية أركويت، جلسة منتصف الأسبوع لبدء محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير ونائبه الأول علي عثمان محمد طه والرئيس السابق لحزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون والقيادي البارز بالحزب الفاتح عز الدين، على ذمة قضية مقتل متظاهرين فى عام 2019م، وحددت المحكمة جلسة أخرى منتصف مارس الحالي، وتم رفع الجلسة أمس نسبة لغياب المتحري بالقضية.

وفي ديسمبر من العام 2019 تقدم عبد الباقي أحمد محمد وعلاء الدين عثمان حسين وآخرون باسم أسر الشهداء، ببلاغ لنيابة الخرطوم شمال ضد الرئيس المخلوع عمر البشير وعلي عثمان والفاتح عز الدين وهيئة علماء السودان بشأن قتل المتظاهرين،

وأشار الشاكون في الدعوى إلى أن البشير تحدث في لقاء مع قادة الشرطة في 30/12/2018م عن القصاص ويقصد المتظاهرين، أما علي عثمان تحدث في لقاء تليفزيوني في 18/1/ 2019م عن وجود كتائب ظل تحمي النظام وتوعد المواطنين الذين خرجوا للشوارع محتجين، وأشارت الدعوى إلى أن الفاتح عز الدين هدد في لقاء تليفزيوني في 10/1/2019م، بقطع رؤوس المتظاهرين.

ولفت الشاكون إلى أن هيئة علماء السودان وقتها حرضت على القتل، حيث إنها أفتت للرئيس المخلوع بأحقية قتل ثلث الشعب لمصلحة الثلثين، وبتاريخ 13/يوليو أصدرت نيابة الخرطوم شمال أمر قبض في مواجهة البشير وطه والفاتح في البلاغ بالرقم (15541/2019) تحت المواد (21 و25 و144 و65) المتعلقة بالاشتراك الجنائي، التحريض، الإرهاب، تكوين منظمات الإجرام والإرهاب، والتهديد بقطع الرؤوس، وفتوى قتل المتظاهرين، وكتائب الظل.

صحيفة اليوم التالي