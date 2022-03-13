رسميًا.. كريستيانو رونالدو أكثر من سجّل أهدافًا في تاريخ كرة القدم





أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد، الهداف التاريخي لكرة القدم بهدفيه في شباك توتنهام هوتسبير في المباراة المُقامة حاليًا بينهما في الدوري الإنجليزي .

ورفع رونالدو رصيد أهدافه لـ 806 أهداف، لينفرد بقائمة الهدافين التاريخيين لكرة القدم، متجاوزًا التشيكي جوزيف بيكان الذي سجل 805 أهداف، والذي كان يعتبره الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أكثر من سجل أهدافًا في تاريخ اللعبة.

وسجل رونالدو هدفين ليقود مانشستر يونايتد للتقدم على توتنهام بهدفين لهدف في المباراة التي تجمعهما في الدوري الإنجليزي.

يُذكر أن رونالدو هو الهداف التاريخي للمنتخبات، والهداف التاريخي لنادي ريال مدريد، وأيضًا الهداف التاريخي لبطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس الأمم الأوروبية.

صدى البلد