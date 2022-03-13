بسبب الهلال والمريخ .. أزمة في المنتخب السوداني





يتعلّل الهلال والمريخ بمباراتيهما في الجولة الخامسة لأبطال إفريقيا.

علم”باج نيوز”، أنّ أزمة مرتقبة، تلوح في الأفق تواجه المنتخب السوداني، قبل ساعات من إعلان القائمة، التي ستخوض معسكر تركيا.

ووفقًا لمصادر”باج نيوز”، فإنّ الجهاز الفني لمنتخب السودان بقيادة برهان تيه، أمنّ على اختيار 6 لاعبين من الهلال، فيما تمّ اختيار 9 لاعبين من المريخ.

وأشارت المصادر إلى أنّ الهلال والمريخ من المتوقّع تمسّكهما بخيارات معيّنة، لجهة أنّهما سيخوضان مباراة مهمة في دوري أبطال إفريقيا.

باج نيوز