منوعات

شاهد بالفيديو: الفنان جمال فرفور يخطف المايك من زميله أثناء تغنيه و”كوش نيوز” تكشف السبب

2022/03/13
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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الفنانين وهم يحييون حفل زواج زميلهم  حيث كان من ضمنهم الفنان جمال فرفور الذي حضر متأخراً وبدأ في مصافحة  زملائه عدا الفنان محمد الريان الذي كان يغنى ولم يتوقف حتى بعد إقتراب فرفور منه.


وبحسب ماشاهدة محررة (كوش نيوز) فقد قام فرفور بخطف المايك من محمد الريان بطريقة سريعة ليقطع له الأغنية بذكر اسم بحري في الحفل وإرجاع المايك له في الحال دون إظهار محمد الريان اي ردة فعل على ماحدث وعاد فرفور لاكمال الحفل مع زملائه وواصل الريان في إكمال الأغنية.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)

2022/03/13
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