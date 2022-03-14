أرملة أحمد راتب تكشف حقيقة خلافها مع عادل إمام





كشفت أرملة الفنان المصري الراحل أحمد راتب حقيقة خلافها مع النجم الكبير عادل إمام.

وأوضحت فيرا يوسف، خلال لقائها أمس على شاشة قناة «صدى البلد»، أنها أجرت حواراً صحفياً وتم اجتزاء الحديث من سياقه الصحيح.

وقالت فيرا، أثناء حوارها مع الفنانة نشوى مصطفى، إن الصحفي سألها عن مدى متابعة الفنان عادل إمام لأحوال الأسرة بعد رحيل صديقه أحمد راتب، لتخبره أن «الزعيم» رجل كبير ومريض «والمفروض إحنا نسأل عليه».

وأضافت: «زوجي تركنا مستورين ولقيت تعليقات بتقول هو ودى فلوسه فين».

وتابعت: «الصحفي قال على لساني إن معاش نقابة الممثلين، للفنان الراحل، 500 جنيه».

وأكدت أنها أخبرت الصحفي بأن نقابة الممثلين تقف إلى جوارهم، وأن معاش النقابات صغير ولا يعتمد عليه أحد، مردفةً: «عندنا مدخرات، وهو مجوز البنات قبل ما يتوفى».

وأعربت عن استيائها الشديد من تحريف كلامها في الصحافة ومن التعليقات المسيئة للفنان الراحل، قائلةً: «لقيت تعليقات وجعتني».

صحيفة البيلن