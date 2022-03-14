كلارك يسخر من تهمة (الهروب) ويمتدح نفسه





كشف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المريخ السوداني، لي كلارك، حقيقة هروبه قبل أيام قليلة من مواجهة الأهلي في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا وذلك في تصريح لموقع “بطولات” المصري.

ويلتقي الأهلي والمريخ يوم، الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت “القاهرة” على ملعب “الأهلي وي السلام”.

وخرج بيان رسمي من قطاع الكرة في نادي المريخ قبل لحظات يؤكد من خلاله أن هناك توصية بعدم استمرار، لي كلارك، في منصبه وغرامة بخصم 50% من راتبه مع مدرب الأحمال، إسلام جمال، بسبب سفرهما إلى القاهرة دون علمه من الخرطوم وأن ذلك لا ينم على احترامهما للنادي السوداني

وأوصت لجنة قطاع الكرة أيضًا بتكليف، إبراهيم حسين، بقيادة المريخ في مباراتي الأهلي وصن داونز القادمتين في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وتواصل موقع “btolat.com” مع المدرب، لي كلارك، للرد على هذا الأمر وقال “ساخرًا”: “هروب؟ لدي 49 عامًا وسمين لا أستطيع الركض بعد الآن”.

وأضاف: “الآن، أتواجد في القاهرة بأحد الفنادق بانتظار وصول اللاعبين من السودان”.

وتابع: “لقد وصلت مبكرًا لتجهيز المعسكر قبل مباراة الأهلي والإدارة تعلم بذلك، أعد برنامجًا للوجبات الغذائية وأوقات التدريبات”.

وواصل تصريحاته: “هنا ليس لدي أي شخص مسئول من النادي ليقوموا بتلك الترتيبات، لذلك أقوم أنا بذلك لأنني شخص رائع وجيد واهتم بفريقي”.

واستمر: “أتطلع لتقديم مباراة رائعة أمام الأهلي يوم، الجمعة المقبل”.

وبسؤاله عما إذا كانت هناك مشاكل مع إدارة المريخ في الفترة الأخيرة، قال: “لقد تحدثت في الصباح مع رئيس النادي، حازم مصطفى، ومنذ قليل أيضًا ولا يوجد أي مشكلة، فهو يتطلع لمباراة الأهلي”.

وأتم: “حازم يأمل في أن نقدم مستوى رائعا للغاية كما فعلنا في مباراة الأهلي الأولى ولكن كان الحظ في صالح الفريق المصري ليفوز”.

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