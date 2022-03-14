عثمان ديمبلي يتألق في مواجهة برشلونة ضد أوساسونا





أظهر جناح فريق “برشلونة” عثمان ديمبلي تألقا كبيرا في مباراة “برشلونة” ضد “أوساسونا” بالجولة الـ 28 من منافسات الدوري الإسباني.

وفاز البارسا على أوساسونا بـ 4 أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الأحد على ملعب “كامب نو”، وحقق اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي، عددا من الأرقام المميزة خلال مشاركته في المباراة، حيث قاد فريقه لفوز ساحق.

ونشرت وسائل إعلام إحصائيات عن إنجازات ديمبلي مع الفريق الكتالوني في تلك المباراة، أبرزها أنه شارك في صناعة هدفين للبارسا عن تمريرتين حاسمتين لكل من أوباميانج وفيران توريس.

العربية نت