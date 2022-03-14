شاهد بالفيديو: شاب سوداني يعالج الناس بالفن وتصل لوحاته قمة جبل جيس





بدأ الفنان التشكيلي أمجد بشير الفنون منذ طفولته عندما كان يشاهد أفلام الكرتون ويقوم برسم أفراد عائلته من صور بطاقاتهم الشخصية.



وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) ذكر أمجد إن عمته كانت الداعم الأول له في مسيرته وتأثر بها إلى أن وصل إلى نتائج مرضية ونال الدرجة الأولى في كلية الفنون من جامعة السودان.

تحصل أمجد على ماجستير من جامعة الاسكندرية قسم الجداريات والآن في الاتجاه نحو الاستعداد لنيل الدكتوارة في العلاج بالفن وتأثيره على الصحة العقلية.

وأضاف أن دولة الامارات أتاحت له الفرصة في مجال الفنون الجميلة ووصلت إحدى لوحاته قمة جبل جيس بالإمارات.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)