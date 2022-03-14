الفنانة “ندى القلعة” تحكي عن علاقتها (بالحبوبات المشلخات) وحقيقة عمارتها بالواحة





عبرت المطربة السودانية الشهيرة ندى القلعة، عن مدى حبها للحبوبات وخاصة المشلخات، وأضافة قائلة (والله انا لو شفت حبوبة واحدة في الحفلة مودي يبقى عالي).

وناشدت “القلعة” جمهورها عبر لايف، بضرورة اصطحاب امهاتهم وحبوباتهم في حفلها المقام بمناسبة عيد الأم، مضيفة:(والله ياجماعة انا بحب الحبوبات دي جنس حب، حنينات و وناسات لمن أشوفهم في حفلاتي أقعد اتونس معاهن).

وحول سؤال عن امتلاكها عمارة بحي الواحة، نفت القلعة أن تكون لها عمارة تحت الإنشاء أو غير ذلك بالواحة.

الخرطوم: (كوش نيوز)