



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 15 مارس 2022م

صحيفة السوداني :

السجن والطرد من الخدمة في مواجهة الفريق أول هاشم عبد المطلب وآخرين

السيادي يبحث زيارة البرهان للإمارات وأمن دارفور وخفض أسعار السلع وأزمة الجامعات

المحكمة العُليا تلغي قراراً للجنة التفكيك قَضى بإنهاء خدمة عاملين بشركة مطارات السودان القابضة

الأمة القومي: الإعلان عن توافق القوى السياسية منتصف الأسبوع المقبل

الإخوان المسلمون يتّجهون لتأسيس حزب كواجهة سياسية تخُوض الانتخابات القادمة

صحيفة الصيحة:

وزير الطاقة السابق لـ”الصيحة”: غياب هيبة الدولة عامل رئيسي في أزمة حقول النفط

عشرات المصابين في مواكب المعتقلين

في قضية المحاولة الانقلابية…السجن”9″ سنوات لرئيس أركان الجيش السابق

مع اقتراب شهر رمضان..جولة لـ”الصيحة” تكشف عن ارتّفاع كبير في أسعار المكيّفات والثلاجات

صحيفة الحراك السياسي:

نقابة الحافلات: زيادة تعرفة المواصلات غير قانونية

رئيس حزب يحذّر من اغتيالات سياسية

انتفاضة شعبية في العاصمة والولايات للتنديد بالغلاء

حميدتي يزور بورتسودان اليوم لتفقّد أداء الموانئ البحرية

الشيوعي: مليونيات”مارس” تعبّر عن ثورة”الجيّاع”

صحيفة الانتباهة:

والي غرب كردفان لـ”الانتباهة”: الهجوم على حقل”بليلة” تمّ بمدفع”آر بي جي”

اشتعال التظاهرات في عدّة مدن احتجاجًا على الغلاء

“الانتباهة” تكشف إحصائية رسمية صادمة عن الأمراض النفسية بالعاصمة

مخاوف وسط معتقلي لجنة إزالة التمكين من النقل لسجن انفرادي

حركة عبد الواحد: رفض مقابلة مناوي لأنّه جزء من الانقلاب

صحيفة أخبار اليوم :

فتح باب التقديم لشواغر القبول العام لمستوى البكالريوس بالجامعات الحكومية ( الدور الثاني)

ولاية الخرطوم تشرع في مراجعة المشاريع المتوقفة بمدينة السنط

ارتفاع اسعار الايجارات بالعاصمة

اجراس فجاج الارض .. عاصم البلال الطيب …فى مؤتمر التمر والابتكار ..الشيخ زايد ..اعطونى زراعة أضمن لكم حضارة

صحيفة الوطن:

الحكم بسجن رئيس الأركان السابق “٩” سنوات في قضية المحاولة الإنقلابية

أمريكا :العزلة الغربية دفعت السودان لروسيا

الصحة تؤكد إستقرار الأوضاع واتجاه لإغلاق مراكز عزل

المعلمون يدخلون في إضراب جديد

البنك المركزي يشتري كميات كبيرة من الذهب

صحيفة النيل الدولية:

مجلس السيادة يطلع على نتائج زيارة البرهان لدولة الإمارات

السجن 9 سنوات لرئيس أركان الجيش الأسبق وتخفيض رتبته

فولكر: الخلل الرئيسي في اتفاقية جوبا يتمثل في عدم تطبيقها بالصورة المطلوبة

عضوا مجلس السيادة عقار وحجر يشهدان تنصيب نائب حاكم جنوب كردفان

اتجاه لاغلاق عدد من مراكز عزل الكورونا بالخرطوم

تحرير السودان: عبد الواحد رفض مقابلة مناوي لأنه جزء من انقلاب أكتوبر

الخرطوم: (كوش نيوز)