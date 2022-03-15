حقيقة تهديد “بوتين” للفيفا بمنع إقامة كأس العالم في قطر عند استبعاد روسيا





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، تصريحات منسوبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يهدد فيها بوقف كأس العالم 2022 في قطر، في حال منع بلاده من المشاركة في البطولة ردا على غزو أوكرانيا.

وزعم بعض النشطاء أن بوتين قال لبعض الصحفيين: “روسيا ستلعب في كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 أو لن يكون هناك كأس عالم للحديث عنه”.

لكن بحسب وكالة رويترز، لا يوجد دليل على هذا التصريح، كما أنه غير منشور في أي وسيلة إعلامية.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) أعلنا في بيان مشترك أنهما أوقفا جميع الفرق الروسية الدولية والأندية من مسابقاتها “حتى إشعار آخر”.

صحيفة المرصد